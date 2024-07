Paraguay analizará "indisciplina" de nadadora que se retiró a los 20 años en París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Comité Olímpico Paraguayo (COP) informó que analizará un probable "acto de indisciplina" de la joven nadadora Luana Alonso, quien se retiró de la disciplina a los 20 años, luego de su participación en París 2024.

La deportista realizó el anuncio luego de quedar eliminada en los 100 metros mariposa el pasado sábado,señalando que la decisión estaba tomada desde antes y fue para dedicarse a estudiar la carrera de Ciencias Políticas en Estados Unidos, donde está radicada.

El mismo día, Alonso abandonó la Villa Olímpica, restándose del Team Paraguay conformado por otros 27 atletas.

El presidente del COP, Camilo Pérez, dijo a la radio ABC Cardinal de su país que "retirarse de la villa no es un acto normal", calificándolo como un "pequeño acto de indisciplina".

"Nosotros le pedimos que nos mande un e-mail al respecto y nada más nos dijo que se retiraba del equipo. Creemos que cambió su ticket para volver en los próximo días", sumó.

De todas formas, Pérez entendió lo ocurrido e incluso señaló que es positiva su salida ante una situación límite. "Vamos a hablar con ella al volver (a Paraguay), todos tienen su tensión especial y personal, y tratamos de cuidar a cada uno en lo que más podemos", señaló.

El dirigente dijo que esperan un informe de la jefa de la misión de París del COP, Larissa Schaerer, quien a su vez declaró a Radio Uno que la nadadora no anticipó su decisión: "Ella no lo habló con nosotros, no dijo nada".

Luana Alonso, mientras tanto, se dejó ver en redes sociales visitando Disneyland París y un restaurante de lujo luego de abandonar la delegación paraguaya.