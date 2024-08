París 2024 dijo adiós y entregó la posta olímpica a Los Angeles 2028

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Stade de France fue el escenario para la gran ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024, que dio inicio al nuevo ciclo olímpico camino a Los Angeles 2028.

Todo arrancó con el nadador galo León Marchand, que se dirigió al pebetero en los Campos Elíseos para tomar una lámpara y llevar el fuego olímpico hasta el reducto deportivo.

Posteriormente, en el coliseo, se efectuó un juego de luces para dar paso a un primer desfile únicamente con los abanderados, que tuvieron a Fernanda Aguirre y Clemente Seguel como representantes de Chile.

Luego del paso de las duplas de cada país por el escenario, con forma de mapamundi, fue el turno del recorrido para el resto de atletas, separados por delegación. El Team Chile saludó animosamente al público compartiendo pista con Japón.

A continuación vino la primera pausa artística, con la aparición de un "Viajero Dorado", representando la historia antigua y moderna de los Juegos Olímpicos, junto al Genio de la Libertad de la Bastilla, simbolizando al país organizador. En esa instancia, bailarines y acróbatas poco a poco descubrieron los anillos olímpicos, que finalmente se unieron para elevarse hasta lo alto del estadio.

El interludio musical arrancó con el clásico tema de 1969 "Les Champs-Elysées", de Joe Dassin, y "We are the Champions" de Queen. Tras ello, se realizó la premiación del maratón femenino celebrado este sábado, que coronó a la neerlandesa Sifan Hassan.

La música siguió a cargo del conjunto Pheonix, con apariciones del DJ Kavinsky, la cantante belga Angèle y el dúo Air.

Siguió el momento de los discursos. Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador, destacó que "juntos experimentamos algo que nunca se había visto. De un día al otro, Francia se volvió a unir y se convirtió en olímpica", pero que "los Juegos no se han terminado, porque seguirán en dos semanas, de la misma manera tan icónica (en los Paralímpicos)".

Thomas Bach, presidente del COI, se dirigió a los atletas: "Deportistas, han hecho brillar a la ciudad de la luz más fuerte que nunca. Su desempeño ha sido increíble, nos han mostrado lo grandioso que los humanos pueden ser. Han convivido, se han respetado uno a otros incluso si sus países están separados por guerra. Han creado una cultura de paz e inspiraron a todos".

Uno de los momentos culmines fue el traspaso de la bandera olímpica entre la alcaldesa parisina Ana Hidalgo y la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, dando la posta oficial en el inicio de la olimpiada rumbo al 2028. El intermediario entre las ediles fue Bach.

En ese instante Estados Unidos tomó el protagonismo total, con el actor Tom Cruise bajando desde el techo al estilo de "Misión Imposible" para llevarse la bandera en una motocicleta.

Tras un video introductorio a Los Angeles 2028 llegaron los números musicales más esperados, en directo desde las playas de California: Los Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg.

Finalmente, se dieron por terminados los Juegos de París 2024 de forma oficial con el apagado del fuego olímpico, en manos de Marchand en el centro del Stade de France, y acompañado de Bach y cinco deportistas, representantes de cada continente. La ceremonia acabó con un gran despliegue de fuegos artificiales.