París 2024: Sigue la polémica en Australia por participación de deportista en el breakdance

Australia está dividida por los cero puntos que obtuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 la Brecker Rachel Gunn, conocida como "Raygun", quien se hizo viral después de que incluyera durante su participación varios controvertidos movimientos, simulando saltos de canguro.

Gunn, de 36 años y quien se clasificó el año pasado para asistir a los Juegos Olímpicos de 2024 como representante de Oceanía en la categoría "B-girl", obtuvo un resultado combinado de 54-0 en los tres combates que perdió contra Estados Unidos, Francia y Lituania durante las competiciones en París.

Los vídeos muestran cómo 'B-girl Raygun', vestida con la indumentaria auriverde oficial de Australia, da saltos laterales con las manos juntas como si fuera un canguro, se desplaza sobre sus rodillas levantando los brazos al aire o se contorsiona en el suelo abriendo y cerrando las extremidades.

Su llamativa participación no tardó en viralizarse y en convertirse en memes que cuestionan la capacidad de la australiana de llegar a los Juegos de París, y que incluso ponen en entredicho el evento como deporte olímpico.

En su defensa, la federación australiana de este deporte (AusBreaking) recordó ese martes que la clasificación de Gunn para los JJ.OO. siguió las normas de la Federación Mundial de Danza Deportiva y se ajustó a los estándares del Comité Olímpico Internacional.

"Condenamos el acoso y la intimidación global en internet contra 'Raygun'. La presión para actuar en el escenario olímpico es inmensa, especialmente contra los oponentes de su grupo particular. Nos solidarizamos con 'Raygun'", subraya AusBreaking en un comunicado publicado hoy.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y otras autoridades y personalidades también han salido en defensa de Gunn, quien trabaja como profesora en la Universidad de Macquarie y es desde hace años aficionada a varias modalidades de baile.

Antes de los JJ.OO. Gunn también participó en los mundiales de breakdance en 2021, 2022 y 2023, además de ganar el año pasado el campeonato de Oceanía.

"Los Juegos Olímpicos consisten en participar, intentarlo, hacerlo lo mejor posible y representar a tu país. Ella hizo todo eso. Creo que algunas de las críticas que ha recibido han sido injustas", dijo el lunes Albanese en declaraciones a medios.

Raygun will go down as the most successful troll in Olympics history. How she pulled off this nonsense to be an Olympian representing her country in something she has zero talent or skill in needs a documentary. I wanna hear her story. #Raygun pic.twitter.com/oPTmuUL0s0