Remco Evenepoel selló un inédito doblete de oro en el ciclismo de ruta de París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con un espectacular cierre, el belga Remco Evenepoel arrasó para conquistar la carrera de ciclismo de ruta y completar en París 2024 una histórica doble victoria dorada, pues anteriormente se quedó con la prueba contrarreloj.

El multimedallista mundial y europeo, de 24 años, pulverizó el lugar 49 que logró en Tokio 2020 y ganó con un tiempo de seis horas, 19 segundos y 34 milésimas, sacándole un amplio 1:11 de ventaja a su escolta, el francés Valentin Madouas.

La recta final de los 200 kilómetros fue la instancia para la ovación a Evenepoel, quien llegó tranquilamente a la meta para frenar nada más pasar la línea y protagonizar una de las postales de los Juegos, festejando con la imponente torre Eiffel de fondo.

Luego de todos los flashes para el europeo se dio la férrea lucha del pelotón por meterse al podio. Madouas logró el segundo lugar con una mínima diferencia de 0:05 con su compatriota Christophe Laporte, ganador del bronce.

Evenepoel se transformó en el primero que consigue el oro masculino tanto en ruta como contrarreloj de una misma cita olímpica. El único precedente era en la categoría femenina, con la neerlanesa Leontien Zijlaard-van Moorsel en Sydney 2000.

La victoria de Evenepoel se dio el pasado viernes 27 de julio, en la segunda jornada post inauguración de París 2024. En aquella prueba hizo 36:12.16, 14.92 segundos menos que el italiano Filippo Ganna.

What a performance from @EvenepoelRemco !

He becomes the first man to finish first in the time trial and road race in the history of the Olympics!🤩

-

Quelle performance de @EvenepoelRemco !

Il devient le premier à réaliser le doublé contre-la-montre et course en ligne hommes… pic.twitter.com/FW85hafkIm