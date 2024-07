Swiatek avanzó tras un caliente duelo contra Collins e hizo historia en París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Iga Swiatek y la estadounidense Danielle Collins protagonizaron un picante duelo que terminó con el pase de la polaca a semifinales de París 2024 en el cuadro femenino individual.

La líder del circuito WTA se impuso con claridad en el primer set por 6-1, pero Collins respondió en la segunda manga con un 2-6 para igualar el compromiso y tratar de ser la primera tenista de su país entre las cuatro mejores desde Río 2016.

Los roces comenzaron al inicio del último set, con un fuerte pelotazo recibido por Swiatek tras un revés de Collins. El tiro de la floridana dio de lleno en el estómago de la europea que había subido a atacar cerca de la red.

Danielle Collins nearly killed Iga Swiatek 🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/XQLuO5GfSu — Raghav (@raghavv_01) July 31, 2024

Swiatek solicitó permiso para ir al baño tras el golpe, a lo que Collins reclamó al umpire por su demora en los servicios. Tras algunos minutos se reanudaron las acciones.

Sin embargo, Collins tuvo que retirarse por lesión, cuando la cuenta de la definición favorecía a su rival por 4-1. En la salida de la cancha, la estadounidense tuvo un rudo careo que dejó confundida a Swiatek.

Posteriormente, Danielle señaló que "le dije a Iga que no tenía por qué ser hipócrita acerca de mi lesión. Suceden muchas cosas ante la cámara y hay muchas personas con mucho carisma que salen y son de una manera frente a la cámara y de otra manera en el vestuario.

"Simplemente no he tenido la mejor experiencia, y no siento que nadie deba ser hipócrita. Ellos pueden ser como son, lo acepto y no necesito la falsedad", sumó.

Respecto a Swiatek, hizo historia al ser la primera tenista polaca que se instala en semifinales olímpicas. Ahora, la número uno del mundo enfrentará a la china Zheng Qinwen, que eliminó a la alemana Angelique Kerber por 6-7(4), 6-4 y 7-6(6).