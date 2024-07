[VIDEO] La sutil intervención de una abeja en la final del tiro con arco olímpico

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una particular imagen se registró en la final femenina del tiro con arco femeninio de París 2024, con la intervención de una abeja en pleno disparo de una competidora.

Corea del Sur estaba 4-0 arriba contra China en el segundo set cuando una abeja movió el reposaflechas de Lim Sihyeon, quien brilló en las clasificatorias al ser la primera en romper un récord olímpico en los presentes Juegos.

Al contrario que lo reportado por diversos medios, la inesperada intromisión no afectó a Lim, que puntuó un 9 en el cierre de la pasada surcoreana. Finalmente, su país se quedó con la medalla de oro por 5-4.

- Revisa el viralizado momento:

THE BEE RUINED THE ARCHERY SHOT 😭🐝



(Via sunnystacee/TT) pic.twitter.com/Sx4uGgKH40