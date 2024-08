[VIDEO] ¡Un estadio lleno! El masivo recibimiento a Letsile Tebogo en Botswana

El atleta Letsile Tebogo, ganador de la medalla de oro en los 200 metros en París 2024, tuvo un masivo recibimiento este martes en su natal Botswana, en el sur de África.

Tebogo, de 21 años, se convirtió en la primera presea dorada que consigue el país, un hecho histórico que ha movilizado a toda la nación y que incluso provocó que se declarara día festivo la jornada posterior a su triunfo.

Esta alegría se trasladó hasta este martes, cuando miles de personas colmaron el estadio más grande de Botsuana para recibir al atleta y al resto del equipo nacional, con quienes también ganó la plata en el relevo 4x400 metros.

Revisa el masivo recibimiento:

BREAKING: Botswana filled their biggest stadium to welcome back sprinter Letsile Tebogo and their #Olympics team pic.twitter.com/wQSbSI7reZ