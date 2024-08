Zheng Qinwen se coronó campeona olímpica del tenis femenino en París 2024

- Revisa el especial de Cooperativa.cl de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La china Qinwen Zeng se proclamó campeona olímpica de tenis al superar en dos sets de 6-2 y 6-3 a la croata Donna Vekic, en una hora y cuarenta y cinco minutos.

El tercer enfrentamiento entre ambas, primero en arcilla y en una final, coronó definitivamente a la asiática, que en semifinales dio un golpe de autoridad al vencer a la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.

Zheng amarró la segunda medalla de oro para China en tenis, pero la primera en el cuadro individual tras firmar un completo partido en el que no dio opción a la balcánica, con la que había perdido una vez, en 2021.

Con tres títulos profesionales, la china de 21 años logró el éxito más importante de su carrera. Finalista del Abierto de Australia, necesitaba un salto de calidad como este en su carrera.

