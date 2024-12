Francisca Crovetto se alzó como la Mejor de los Mejores 2024

La campeona olímpica de tiro skeet Francisca Crovetto se alzó como la Mejor de los Mejores, premio entregado anualmente por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile.

La deportista nacional fue elegida por la directiva del CDP en votación conjunto con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; Miguel Angel Mujica, del Comité Olímpico de Chile; Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico; Israel Castro, del IND; Pablo Vargas, Danilo Díaz, Roberto Vallejos y Carlos González, dirigentes del Círcuilo.

En el deporte paralímpico, en tanto, la condecoración recayó en la canoísta Katherinne Wollerman, ganadora del oro en París 2024.

"Quiero agradecer al Círculo, a quienes votaron. Katherine hemos tenido un año bonito, redondo, y donde hemos tenido la fortuna de ganar, pero no siempre se gana porque hay altos y bajos. Felicito a mis compañeros que están acá en esta premiación, donde he venido de 2010 y me tocó aplaudir a grandes deportistas", dijo la medallista dorada.

Este es el detalle:

Deporte paralímpico

Atletismo: Francisca Mardones

Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Matías Sepúlveda

Boccia: Javiera Quintriqueo

Canotaje: Katherinne Wollermann

Ciclismo: Hernán Moya

Fútbol PC: Rodrigo Ulloa

Fútbol para ciegos: Víctor Hugo Silva

Golbol: Jimena Balboa

Judo: Johann Herrera

Natación: Alberto Abarza

Powerlifting: Marión Serrano

Taekwondo: Constanza Fuentes

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef y Diego Pérez

Tenis de mesa femenino: Florencia Pérez

Tenis de mesa masculino: Manuel Echaveguren

Tiro con Arco: Mariana Zúñiga

Deporte convencional

Ajedrez: Cristóbal Henríquez

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Carlos Díaz

Automovilismo: Nicolás Ambiado

Bádminton: Ashley Montre

Balonmano: Esteban Salinas

Básquetbol: Sebastián Herrera

Bochas: Franca Martini

Boxeo amateur: Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo Garrido

Boxeo profesional masculino: Eduardo Zuleta

Breaking: Matías Martínez, "Matita"

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo femenino: Macarena Pérez

Ciclismo masculino: Martín Vidaurre

Ecuestre: Emilia Naser

Esgrima: Arantza Inostroza

Esquí: Stephanie Joffroy

Esquí Náutico: Martín Labra

Fútbol amateur: Eduardo Peñailillo

Fútbol femenino: Camila Sáez

Fútbol masculino: Fernando Zampedri

Gimnasia: Joaquín Álvarez

Golf: Joaquín Niemann

Halterofilia: Arantzazú Pavez

Hípica: Óscar Ulloa

Hockey Césped femenino: Josefa Salas

Hockey Césped masculino: Sebastián Wolansky

Hockey patín: Catalina Flores

Judo: Mary Dee Vargas

Karate: Valentina Toro

Lucha: Yasmani Acosta

Motociclismo: Benjamín Herrera

Natación: Kristel Köbrich

Navegación a Vela: Clemente Seguel

Patín Carrera: Hugo Ramírez

Pelota Vasca: Renato Bolelli

Pentatlón moderno: Esteban Bustos

Polo: Felipe Vercellino

Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham

Rodeo: Luis Huenchul y Felipe Undurraga

Rugby: Diego Escobar

Squash: José Tomás Gallegos

Surf: Moisés Silva

Taekwondo: Fernanda Aguirre

Tenis: Alejandro Tabilo

Tenis de Mesa: Nicolás Burgos

Tiro al Vuelo: Francisca Crovetto

Tiro con Arco: Andrés Gallardo

Triatlón: Diego Moya

Vóleibol: Vicente Parraguirre

Vóleibol Playa: Marco Grimalt y Esteban Grimalt

Premios especiales