Eddie Karlsson se quedó con la City Race del Red Bull Los Andes

Durante la noche del pasado miércoles se desarrolló la emocionante City Race del Red Bull Los Andes, antesala urbana de la gran competencia de moto Enduro que tendrá el circuito Nido de Cóndores que tuvo al sueco Eddie Karlsson como flamante ganador.

Karlsson se alzó entre 16 pilotos nacionales e internacionales que abrieron los fuegos en Las Condes, imponiéndose sobre las calles de la ciudad en una dura batalla con el nacional Camilo Herrera.

"Disfruté mucho el concepto del City Race. Es genial porque te permite estar muy cerca de la gente. Es la primera vez que vengo a Chile y me encantó. Camilo (Herrera) es muy joven. Se mostró muy fuerte y estoy seguro de que tiene mucho futuro por delante", señaló el europeo tras la competencia.

Por su parte, Herrera señaló estar muy contento por vencer en el mano a mano al experimentado Billy Bolt, de Gran Bretaña: "Billy es un grande y esta vez me tocó ganarle. Gran parte de este logro es todo lo que he hecho en el año, donde he entrenado mucho, así que vamos con todo este fin de semana".

Tras este preludio, el Red Bull Los Andes, con la llegada de más competidores como el chileno Benjamín Herrera, volverá a deslumbrar a los fanáticos este sábado 16 de noviembre, desde las 13:30 horas con la largada de la categoría Súper Expertos.