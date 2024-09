Ruy Barbosa logró una meritoria actuación en el GNCC en Estados Unidos

Una extraordinaria carrera realizó este domingo el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) durante la décima fecha del Campeonato de Moto Enduro Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos al lograr la sexta posición, pero lo más importante fue la diferencia de tres minutos con el ganador de la prueba, el estadounidense Jonathan Girroir (KTM).

Esta es la tercera ocasión que el piloto de Honda compite en la categoría XC1 para motos de 450cc en el certamen más importante de resistencia de las dos ruedas luego de competir durante casi cuatro años en la XC2 para máquinas de 250cc. El objetivo del excampeón mundial juvenil 2018 fue acortar en menos de 10 minutos la brecha con el líder de la serie logrando con creces la meta.

Desde la largada el chileno estuvo cerca de los punteros manteniéndose con menos de un minuto detrás del líder pasando por la séptima, la octava y sexta posiciones durante las seis vueltas, todo un avance considerando que hace dos meses le sacaban al final entre 11 y 13 minutos de ventaja. En la fecha de este domingo la diferencia fue de 3 minutos y 1 segundos, consiguiendo además ganar a varios rivales que tuvo antes en la XC2.

"Fue una carrera súper buena. Tuve una buena partida. Pero independiente de eso me mantuve bien siempre con un buen ritmo. En la cuarta vuelta me quedé un poco atrás por un piloto australiano que me retrasó un poco con respecto a los demás. Ya estoy agarrando un buen ritmo y seguridad, siempre acompañado por mi mecánico Luciano (Villavicencio). Lo importante es que vamos por un buen camino", indicó Barbosa luego de las tres horas de carrera.

La prueba fue ganada por el local Jonathan Girroir con 2 horas 59 minutos 52 segundos 413 milésimas; mientras que Barbosa (Honda) registró con 3:02'29"939.

La décima estación del GNCC se corrió en el circuito Buckwhest de Newburg con una extensión de 12 millas (19.308 metros) por donde los pilotos giraron en seis ocasiones por huellas y trazados en medio de un espeso bosque, lomas, quebradas y cruces de riachuelos, abordando los obstáculos con precisión, técnica y estado físico luego de una larga recuperación por una doble lesión que tuvo hace un año y un mes.

La próxima fecha del GNCC, la undécima, se desarrollará el domingo 15 de septiembre en el circuito Mountaineer, en Beckley, Virginia Oeste.