Pablo Quintanilla sufrió una caída y quedó fuera del Rally de Marruecos

Pablo Quintanilla terminó de forma abrupta su participación en el Rally de Marruecos, válido por la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country 2024.

Pese a estar realizando una gran carrera y mostrar sus condiciones en el rally marroquí, que lo tenía peleando por el podio, una caída en la cuarta etapa, corrida este jueves 10 de octubre en Mengoub, lo dejó fuera de competencia.

El chileno marchaba en un gran segundo lugar, pero, pese a no tener grandes consecuencias físicas, un accidente sufrido en el kilómetro 59 lo obligó a retirarse de la competencia por los daños que sufrió su moto.

"Lamentablemente quedé fuera del Rally. Cerca del kilómetro 50, en un camino en un valle, venía con el sol de frente, no vi una roca en una curva y sufrí una caída. Me dañé el codo y el sistema de navegación de la moto. Es parte de la competencia y lo bueno es que no me lastimé, no tengo huesos rotos, y eso me permite seguir mi preparación al cien por ciento para el Dakar", señaló el piloto nacional.

Con esto, el representante del Monster Energy Honda Team termina su participación en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country 2024, donde tuvo una serie de complicaciones que no le permitieron pelear por los primeros lugares.

Ahora, Pablo Quintanilla, que venía mostrando sus condiciones en Marruecos previo a la caída, enfocará los últimos meses del año en entrenar para el Dakar 2025, que será el gran objetivo del piloto chileno y donde buscará reponerse de las complicaciones sufridas este año.