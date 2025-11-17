Alemania clasificó al Mundial 2026 tras golear en su "final" con Eslovaquia

La selección alemana golpeó fuerte para obtener los pasajes directos a la Copa del Mundo 2026, pues le asestó un 6-0 a Eslovaquia en la última fecha de las Clasificatorias europeas.

El partido era una verdadera "final" para resolver el Grupo A, pues ambos equipos llegaban al encuentro igualados con 12 puntos.

Los germanos de inmediato cargaron al balanza hacia el arco de un cuadro eslovaco replegado y que apenas pudo cruzar al otro lado de la cancha en ocasiones aisladas.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann dejó el encuentro resuelto en el primer tiempo con los goles de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29') y un doblete de Leroy Sané (36', 41').

Sin embargo, el 4-0 no era suficiente para los dueños de casa, quienes llegaron a la media docena gracias a las anotaciones de Bote Baku (67') y Assan Ouedraogo (79') en la segunda mitad.

De esta manera, Europa completó a la mitad de sus 12 clasificados a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá: Alemania se sumó a Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega y Países Bajos, que abrochó sus boletos en simultáneo por el Grupo G.

Respecto a Eslovaquia, tuvo que conformarse con el cupo al repechaje del "Viejo Contiente". Eliminados en el Grupo A quedaron Irlanda del Norte y Luxemburgo, cuadro que no sumó unidades.