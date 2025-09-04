Ancelotti tras la victoria de Brasil: Chile jugó un partido serio, defendió bien

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, destacó este jueves el triunfo 3-0 de su seleccionado ante Chile por las Clasificatorias al Mundial 2026, valorando, de todas maneras, el trabajo de La Roja en su visita al Estadio Maracaná.

En conferencia de prensa postpartido, el DT italiano afirmó que "Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto, sobre todo en la primera etapa".

Según comentó, cuando lograron abrir el marcador, el trámite de partido fue "más sencillo" para sus dirigidos, sobre todo porque "el partido estaba abierto hasta el segundo gol" y el seleccionado chileno "jugó un poco más ofensivo" en el segundo tiempo.

Respecto a sus jugadores, Ancelotti opinó que mostraron "un fútbol con intensidad, con buen ritmo, buena defensa y presión", por lo que se fue contentó de su último partido como local en estas clasificatorias.

"El ambiente dentro del Maracaná era muy bueno, con mucho cariño por el equipo (...) Los aficionados están, como nosotros, muy contentos con el juego del equipo", cerró el entrenador.