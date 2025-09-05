Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias
Brasil convocó a Andreas Pereira en reemplazo del lesionado Kaio Jorge para el duelo con Bolivia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El técnico Carlo Ancelotti convocó al volante Andreas Pereira, de Palmeiras, para la visita de Brasil a Bolivia el próximo martes en El Alto, por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
Con la lesión del delantero Kaio Jorge en la contundente victoria sobre Chile, el técnico italiano suplió al atacante de Cruzeiro con un jugador que no era elegido para su selección desde 2018.
La semana pasada Ancelotti tuvo que excluir de su lista de convocados a Vanderson, de AS Mónaco; Alex Sandro, de Flamengo; Joelinton, de Newcastle; y Matheus Cunha, de Manchester United.