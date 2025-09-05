Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.4°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Brasil convocó a Andreas Pereira en reemplazo del lesionado Kaio Jorge para el duelo con Bolivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico Carlo Ancelotti convocó al volante Andreas Pereira, de Palmeiras, para la visita de Brasil a Bolivia el próximo martes en El Alto, por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Con la lesión del delantero Kaio Jorge en la contundente victoria sobre Chile, el técnico italiano suplió al atacante de Cruzeiro con un jugador que no era elegido para su selección desde 2018.

La semana pasada Ancelotti tuvo que excluir de su lista de convocados a Vanderson, de AS Mónaco; Alex Sandro, de Flamengo; Joelinton, de Newcastle; y Matheus Cunha, de Manchester United.

Síguenos en Google News
Las + leídas