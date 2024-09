Camarógrafo agredido por "Dibu" Martínez: "Me dio mucha rabia"

El camarógrafo colombiano Jhonny Jackson, de Caracol TV, sacó la voz luego que el arquero argentino Emiliano Martínez lo agredió una vez concluido el partido entre la escuadra local y la Albiceleste por las Clasificatorias.

Cuando se consumó la caída de los campeones del mundo, el profesional de las comunicaciones se acercó al golero para buscar "reacciones" y éste le dio un golpe a la cámara.

A través de las redes, Jackson publicó un video contando lo que ocurrió y enviándole un mensaje al futbolista de Aston Villa.

[VIDEO] "Dibu" Martínez golpeó una cámara tras la derrota de Argentina en Colombia #CooperativaContigo https://t.co/4sDfYgU0V9 pic.twitter.com/QAFuIStnYf — Cooperativa (@Cooperativa) September 10, 2024

"Dibu, hermano, cómo estás. Soy Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Cuando dan el pitazo final, siempre voy a buscar reacciones y entro a la cancha, veo al 'Dibu', saludándose con uno de los arqueros suplentes, me acerco a él y de la nada me tira un golpe", narró.

"Eso me dio mucha rabia, yo estoy trabajando asi como él lo está haciendo, pero no le dije nada. Me dio mucha rabia. Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y para ti a lo mejor significó mucho esa derrota, pero, para adelante 'Dibu'", concluyó.