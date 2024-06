Clasificatorias al Mundial 2026: Japón, Australia y Arabia Saudita quedaron en el mismo grupo

Japón, Australia y Arabia Saudita coincidirán en el mismo grupo de la tercera fase de las Clasificatorias ASiáticas para el Mundial 2026, según el sorteo celebrado este jueves en Kuala Lumpur.

Japón, octavofinalista en Qatar 2022 tras eliminar a Alemania en la fase de grupos (cayó con Croacia en los penales), intentará clasificarse para una fase final mundialista por octava vez consecutiva.

Mientras tanto, Australia también alcanzó los octavos en el anterior Mundial (perdió ante Argentina) y Arabia Saudita, otra potencia del continente asiático, dio la primera campanada en dicho torneo al ganar en el primer encuentro a la Albiceleste, aunque al final no pudo progresar al perder contra Polonia y México.

Junto a este trío completan el Grupo C Bahrein, China e Indonesia.

Mientras que en el A jugarán Irán, Qatar, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Kirguizistán y Corea del Norte; y en el B lo harán Corea del Sur, Irak, Jordania, Omán, Palestina y Kuwait.

Los dos primeros clasificados de los tres grupos obtendrán su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Los terceros y cuartos pasarán a una nueva fase que constará de dos grupos de tres equipos en un formato de todos contra todos y los ganadores sacarán el billete.

Los segundos de esta ronda se enfrentarán en una eliminatoria a ida y vuelta para pasar a disputar una repesca intercontinental en busca de la última plaza.

Así quedaron los grupos

