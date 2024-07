Di María y posibilidad de homenaje ante Chile: Sería muy lindo despedirme en Argentina

Angel Di María, campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina, dejó abierta la posibilidad de saltar al terreno de juego en el partido contra Chile en las Clasificatorias en septiembre próximo, pese a su retiro de la albiceleste.

En una entrevista con el Canal 3 de Rosario 'el Fideo' asintió con "puede ser" cuando fue consultado sobre si habría una "despedida final en el minuto 11" del encuentro contra La Roja, en alusión al dorsal que porta en su camiseta.

"Puede ser. Hablaré con 'Chiqui' (Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) y (el seleccionador, Lionel) Scaloni, porque ellos me ofrecieron eso y la verdad sería algo muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio", adelantó.

El exfutbolista de Real Madrid y de Paris Saint-Germain recordó la "felicidad enorme" de haber dicho oficialmente adiós a la selección con el título conquistado ante Colombia y afirmó que "fue más que soñado todo lo vivido" en el torneo disputado en Estados Unidos.

El también exjugador de Manchester United y de Juventus apuntó que su adiós a la Albiceleste no es un adelanto de una inmediata retirada y resaltó que él quiere "seguir jugando" al fútbol cuando fue consultado si deseaba convertirse en entrenador, como muestra el inicio del curso de técnico.

"Dejar la selección no es decir 'me quiero retirar'; es dejar una parte de mi carrera que pienso y estoy convencido que la dejé en el momento ideal, como si con un lápiz escribía el mejor final de una hermosa película. Pero eso no quiere decir que no esté vigente, y es ahí donde la gente está confundida", indicó.