Diego Lugano: No todo Uruguay está conforme con Bielsa

El exfutbolista uruguayo Diego Lugano abordó este martes la gestión de Marcelo Bielsa al mando de la dirección técnica charrúa, afirmando que, ante la expectativa que se generó con su llegada, "no todo Uruguay está conforme" con el rendimiento mostrado.

"No ha sido la luna de miel que se esperaba. Creo que eso también se debe a que se generó mucha expectativa con su llegaba, y entonces, cuando generas demasiada expectativa, para que la realidad después la supere es muy difícil", analizó en ESPN Chile el histórico jugador de la Celeste.

En esta línea, aseguró que "no todo el mundo (en Uruguay) está conforme" con la gestión del argentino, ya que "tuvo siete u ocho partidos sin vencer y en la Copa América "llegamos como favoritos" y no se logró ser campeón.

"Creo que tiene la posibilidad en la Copa del Mundo de por fin ganarse el cariño y la admiración de los uruguayos", cerró Lugano.