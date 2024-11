Endrick quedó fuera de la nómina de Brasil para las Clasificatorias

El seleccionador Dorival Júnior dio a conocer la lista de convocados de Brasil para las venideras fechas 11 y 12 de las Clasificatorias, contra Venezuela y Uruguay, con la llamativa ausencia de Endrick, jugador de Real Madrid.

En conferencia de prensa, el DT señaló que no puede convocar a un jugador que no viene jugando con su club, porque no tiene tiempo para prepararlo, aunque recalcó que las puertas de la selección estarán abiertas.

Por otro lado, destacó el regreso de Vinícius Jr, quien se perdió la última doble jornada por lesión.

La "Canarinha" visitará a Venezuela el jueves 14 de noviembre (18:00 horas de Chile) y luego recibirá a Uruguay el martes 19 (21:45).

- Revisa la nómina de Brasil:

Arqueros:

Bento (Al-Nassr, SAU)

Ederson (Manchester City, ING)

Weverton (Palmeiras).

Defensas:

Danilo (Juventus, ITA)

Vanderson (Mónaco, FRA)

Abner (Lyon, FRA)

Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Murilo (Nottingham Forest, ING)

Éder Militão (Real Madrid, ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal, ING)

Marquinhos (PSG, FRA)

Mediocampistas:

André (Wolverhampton, ING)

Bruno Guimarães (Newcastle, ING)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham, ING)

Raphinha (Barcelona)

Andreas Pereira (Fulham, ING)

Delanteros:

Estêvão (Palmeiras)

Rodyrgo (Real Madrid, ING)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Savinho (Manchester City, ING)

Vinícius Junior (Real Madrid, ING)