"Fantasma" Figueroa le ganó el duelo a Reinaldo Rueda en Clasificatorias al Mundial

La eliminada selección de Nicaragua, dirigida por el chileno Marco Antonio Figueroa, sorprendió este jueves a la de Honduras, que adiestra nuestro conocido Reinaldo Rueda, al lograr un triunfo por 2-0 en duelo válido por las Clasificatorias al Mundial de 2026.

Honduras, que con un triunfo aseguraba su clasificación, no supo aprovechar la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del Grupo C jugado este jueves.

Pese a la derrota, la selección hondureña sigue como líder, con 8 puntos, aunque ahora con los mismos puntos de Haití

Enfrente se encontraron con una Nicaragua que, sin nada que perder, les hizo "la maldad", como prometió el "Fantasma".

Un gol de Bancy Hernández al minuto 12 y otro de Jaime Moreno al minuto 82 acabaron con las ilusiones de los dirigidos por Rueda.

En la última fecha, Haití recibirá a Nicaragua en Curazao y Honduras chocará ante Costa Rica, que tiene 6 unidades, en una verdadera final.