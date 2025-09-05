Francia inició con triunfo ante Ucrania su camino por las Clasificatorias de la UEFA

La selección de Francia comenzó con una victoria su participación en las Clasificatorias para el Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Ucrania en el Estadio Municipal de Breslavia, sumando sus primeros tres puntos en el Grupo D.

El encuentro disputado en la ciudad polaca vio a los "Bleus" dominar gran parte del partido, por lo que desde el inicio abrieron el marcador gracias a Michael Olise (10'), quien capitalizó una jugada colectiva.

Para el segundo tiempo, Ucrania elevó su intensidad y estuvo cerca de igualar el marcador, exigiendo a Mike Maignan y asustando con un remate que impactó en el poste.

Finalmente, fue Kylian Mbappé (82') disipó cualquier duda tras anotar e igualar el registro histórico de Thierry Henry como el segundo máximo goleador de Francia, con 51 tantos.

Con este resultado, el elenco "galo" se ubicó segundo de la clasificación por detrás de Islandia, rival al cual le tocará enfrentar este próximo martes 9 de septiembre. En tanto, los ucranianos visitarán a Azerbaiyán en la misma jornada.