Gareca contó que algunos jugadores no contestaron el llamado de la Roja

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, comentó la nómina que realizó de cara a los partidos ante Brasil y Colombia, y reveló que en el inicio su trabajo al mando de la Roja hubo jugadores que no contestaron al llamado del cuerpo técnico.

"Escucho si hay un deseo particular de estar alejado de la selección. Imagínese que cuando llegamos a Chile tratamos de conectarnos con todos, pero hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico, y uno respeta esa privacidad que quieren tener", explicó.

"Lo que uno analiza es para cada fecha lo más conveniente para la selección", añadió.

Al ser requerido nuevamente por el mismo tema, el "Tigre" expresó que "no quiero profundizar, simplemente es respetar porque los jugadores son seres humanos y como tal, tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones en el día a día".

"Solo me llamó la atención que no me contestaran, porque nunca me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta. No tengo inconveniente con ello, solo lo traje a colación porque son situaciones que uno va sobrepasando y para saber con quién va contando", finalizó.