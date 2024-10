Gareca: De parte mía, la continuidad nunca estuvo en cuestionamiento

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, valoró la confianza que le entregó la ANFP para continuar al frente de la Roja y aclaró que nunca tuvo cuestionamientos sobre dejar el cargo, mientras que negó la existencia de un "ultimátum" para la próxima doble fecha FIFA en las Clasificatorias.

"En ningún momento, de parte de mi equipo de trabajo, estuvo en cuestionamiento la continuidad, porque tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo, es tan excelente la relación que tengo con la dirigencia que simplemente me tomo un tiempo para escuchar, pero no de parte nuestra, menos en estos momentos", sostuvo el DT.

"Los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo, pero ahora es cuando uno necesita estar; en el caso nuestro, no me gustaría dejar a Chile de esta manera, hasta última consecuencia me gustaría estar al lado de todos. No acostumbro a irme, si hay un límite o condicionamiento, en ese caso el abogado mío directamente arreglará las condiciones en lo que tenga que ver con eso, de parte nuestra el convencimiento es seguir trabajando", indicó.

El argentino también sostuvo que "es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación, para nosotros es un honor que sigan confiando y sobre todas las cosas en esta situación tan coimplicada me gusta estar al lado de los muchachos, al lado de todos".

"No estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción, dije que es mejor reflexionar, no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente, eso fue lo que dije, nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo", manifestó en lo relacionado a sus dichos tras la caída ante Colombia.

También, aclaró que "no me pusieron ninguna clase de ultimátum", mientras que sostuvo que "siempre hay autocrítica, nunca hemos dejado de tenerla".

En lo relacionado a si le gustaría realizar microciclos, contó que "no se puede, hay que reglamentarlo para que ocurra, ahora no se puede hacer absolutamente nada. Fui uno de los causantes para que Perú tenga una semana antes a los jugadores, entonces todo mi equipo de trabajo luchó por eso, se pudo conseguir, pero es un proceso viciado, lógicamente hay que ajustarse a lo que está establecido, no se puede cambiar, se verá con el tiempo".

De Alexis Sánchez, sostuvo que hay que "ver si se recupera, es una lesión que lleva bastante tiempo".