Gareca: Estamos muy fuertes, me gustaría llegar hasta las últimas consecuencias

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, valoró el triunfazo 4-2 sobre Venezuela por las Clasificatorias, el primero oficial de la Roja bajo su mandato, y entregó agradecimientos al público por el masivo apoyo que le dio al equipo en el Estadio Nacional, así como también a la dirigencia de la ANFP por respaldar su trabajo.

El DT comenzó apuntando que "no tengo mucho para festejar, ganamos un partido, que es la obligación, la situación nos demandaba eso".

"Quiero agradecer a la gente porque vino muy predispuesta, vino una multitud, le dio una inyección anímica importante dentro del campo de juego, agradezco a los muchachos por la actuación que tuvieron, era necesario que no perdiéramos esta oportunidad", continuó.

"Sirve para fortalecernos, para transmitir a la gente esencialmente que la vamos a pelear, estamos convencidos de eso, es difícil, complicado, pero depende de nosotros. Nunca hay que bajar los brazos ni perder la fe", siguió.

"Volver al triunfo y sobre todo en las eliminatorias me da por lo menos la satisfacción del último partido brindar una alegría a la gente que vino entusiasmada, nos apoyó en todo momento; esa es la tranquilidad, pero en cuanto a resultados, es planificar para el año que viene, tenemos que hacer una última vuelta de Clasificatorias muy importante desde todo punto de vista", anticipó.

En lo referido al cambio de posición que implementaron los jugadores Lucas Cepeda y Alexander Aravena, que fue fundamental para los dos goles del atacante de Colo Colo, explicó que "hablamos de antemano esos cambios de posiciones en general; tanto Cepeda como Aravena están acostumbrados a cambiar de bandas y se adaptan muy bien, así que respecto a eso creo que lo hicieron muy bien"

"Jugamos con chicos que habíamos visto con Nico Córdova, nos gustaron, y es algo importante dentro de lo que se puede rescatar este año que no ha sido muy productivo, la aparición de estos jóvenes nos va a fortalecer", expresó.

"Estamos muy fuertes, me gustaría llegar hasta las últimas consecuencias, no somos de bajar los brazos, creemos en el jugador chileno, estamos convencidos de la capacidad del jugador chileno, más allá de los imponderables", subrayó.

"Tenemos que mejorar mucho, pero estas actuaciones muestran que tenemos las condiciones. Hoy remontar un partido como lo remontaron los muchachos, en la situación que estamos y a Venezuela, no es algo común", complementó.

"Creo que podemos mejorar y levantar mucho, así que en cuanto a lo bueno, las apariciones de los jóvenes, terminar ganando el año, fuimos la selección más castigada en cuanto a lesiones, no tengan duda, y nos golpearon duro los acontecimientos que hemos vivido, nunca lo pusimos de excusa, hoy salimos y ganamos con chicos de 21, 22 años, que es el futuro de Chile, entonces sumado a los muchachos de experiencia, estamos en condiciones de ver con posibilidades importantes lo que se viene", dijo.

En esa línea, expresó que "tenemos que mejorar mucho, no es lo esperado, terminamos ganando, pero no es lo esperado, ni ustedes ni la gente ni yo ni los dirigentes esperábamos cuatro puntos de todo lo que jugamos, pero tengo la convicción y la fe de no bajar los brazos, que somos capaces de dar vuelta esta historia y que dependemos todavía de nosotros".

"Si ganamos los seis partidos restantes estamos adentro, dependemos de nosotros, no de nadie, si me preguntan si depende de nosotros, si ganamos estamos adentro, entonces no necesitamos ayuda de nadie, depende de nosotros mismos, eso es algo bueno", aclaró.

"Hoy en día, en los últimos partidos evidenciamos una mejora, entonces es así como arrancamos muy bien o por lo menos en el juego, tuvimos un bache, creo que estamos en condiciones de recuperarnos", dijo, para cerrar señalando que nunca pensó en dar un paso al costado.