Gareca: No tengo problemas en que Vidal opine, es una voz autorizada

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, reaccionó a las críticas que lanzó en su contra el volante de Colo Colo Arturo Vidal, tras la derrota de la Roja con Argentina, y evitó profundizar en polémicas, reconociendo al futbolista como una "voz autorizada" para emitir opiniones.

"No sé qué declaró Vidal, estoy tan metido en esto...", dijo en primera instancia, pidiendo que le contaran más detalles sobre los dichos del exBayern Munich.

"Son visiones, el cargo que represento y representamos es de la selección nacional, entonces, bueno, no me permitiría entrar en polemizar con colegas ni con jugadores de fútbol y menos de la importancia de Vidal, que es una voz autorizada", manifestó en conferencia de prensa.

Agregó que "no tengo nada que decir, son opiniones. Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo, acá nadie sabe más que nosotros y el grupo de muchachos lo que se está organizando y sabemos para el partido, entonces las opiniones son opiniones y no voy a polemizar, mientras no haya una agresión física".

"Siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones, cada uno tiene una visión del fútbol de lo que ve en el campo de juego y no a todo el mundo le gusta lo que uno trabaja o lo que ve, así que tenemos que aceptar la crítica", expuso el DT.

Continuó apuntando que "no me permito entrar en polémicas porque es mucha la responsabilidad de salir el martes a jugar, armar el equipo, tener un grupo consolidado, sólido; es mucho esa situación como para empezar a polemizar con colegas o jugadores de fútbol".

"No tengo problemas en que opinen y más un referente como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie y no me compete a mí con el cargo que tengo de trasladar más preocupación a la selección", cerró.