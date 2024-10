Gareca pidió que Palacios aclare sus dichos sobre la Roja

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió a los dichos de Carlos Palacios, quien en su momento criticó a la ANFP por el tope de fechas de la Roja y de Colo Colo, y quien deslizó la posibilidad de no presentarse al combinado nacional.

Y si bien el entrenador dijo que no estaba enterado de los dichos de la figura alba, sí adelantó que buscará un diálogo con el futbolista para saber su sentir.

"No estaba enterado de ese comentario (de Palacios). No le puedo decir algo, pero lo convocamos porque el tiempo que estuvo en la anterior convocatoria nos gustó, y lo vimos muy metido en el trabajo. Después, no llegó a oídos míos ese comentario que me dice", declaró en la conferencia previa al duelo de este jueves ante Brasil.

"Habría que preguntarle a Carlos para que aclare su situación. El jugador que es convocado nos gusta que esté cien por ciento con la selección, porque no hay nada más importante que la selección, respetando por supuesto a los clubes. La meta de cada jugador es representar al país", añadió.

"Pudo haber sido un malentendido y sería bueno que él de pronto lo aclare. Yo lo cité sin tener conocimiento de estas declaraciones, y por ahí en la concentración a lo mejor voy a hablar para ver cómo se siente él, porque me interesa que los jugadores estén cómodos en la selección", complementó.