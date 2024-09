Gareca por histórica caída con Bolivia: No la tomo como una vergüenza

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, rechazó el apelativo de "vergonzoso" de la caída 2-1 que sufrió su equipo a manos de Bolivia en la octava fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

El DT manifestó, en rueda de prensa, que "son definiciones que hay que dejar de lado. Vergüenza, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente perdimos un partido, está el dolor de perder, creo que no merecimos perder de ninguna manera".

"Chile hizo todo para ganar el partido y nos vamos con una derrota que duele, pero lejos está de una vergüenza. Lejos de cualquier calificativo que uno pueda interpretar que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el terreno de juego", complementó.

"Quiero que definan qué es vergonzoso", lanzó ante los periodistas. "Sería vergonzoso si se agarran a trompadas, terminamos con expulsados, si no hubo entrega o se bajaron los brazos".

"Estamos en fútbol, a nivel de selección, cualquier selección le puede ganar a cualqueira, esto no es que Chile tiene que pasar por arriba de todas las selecciones, no sé qué criterio tienen para definir lo vergonzoso", argumentó el DT.

"Si no le gusta futbolísticamente Chile es una cosa, ahora que antepongamos una definición como vergonzoso, no tiene nada que ver, porque es una comunicación para la gente, si no le gustó la actuación de Chile lo entiendo, lo acepto, tenemos diferente criterio, ahora saquemos el tema vergonzoso, no tiene nada que ver, acá cualquier selección le gana a cualquiera y no lo tomo como vergonzoso, siempre y cuando haya la actitud que merece una selección de esta calidad", expuso.

"Mientras todos entreguemos todo, estemos compenetrados, seamos responsables, no tengamos algún acto de disciplina o hagamos algún acto vergonzoso, como pelearnos, contestar mal o algo que tenga que ver con algo que no es profesional... estamos en el pico más alto del profesionalismo, mientras no tenga que ver con todo eso, no sé por qué se emplea el término de vergonzoso", dijo.

"Asumo el calificativo que no le guste futbolísticamente, en cuanto a la crítica y lo que opinen no me voy a meter, tengo mi visión futbolística, el equipo dio todo para ganar. Me duele como todo el mundo, pero respecto a eso, hasta ahí no más, no vergüenza", prosiguió.

"Es algo que me parece que tiende más a una alusión a que la gente interprete de otra manera a lo que sucedió en el campo de juego, porque nadie está contento con una derrota, pero de ahí a vergüenza, no lo merecemos. Merecemos cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico, no con algo que tenga que ver con una vergüenza, yo lo saco y me gusta aclararlo, no lo merecemos, no merece el equipo, ni yo como técnico, no merece nadie. Se perdió, está el dolor, no gustó, pero a mí sí me gustó el equipo, no me gustó el resultado, sí la actidud del equipo, hubo situaciones de gol", completó.

En ese sentido, aclaró que "estamos hablando a nivel eliminatoria y de selección, lamento que bajo mi conducción tuvieron la primera derrota, pero no lo tomo como vergüenza, es otra definición, si ustedes definen de esa manera, tendrán su motivo, yo a ese nivel no lo veo".