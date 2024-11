Gareca y su encuentro con Vidal: Coincidimos en que la selección está por encima de todo

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, contó por qué convocó a Arturo Vidal para los duelos con Perú y Venezuela, de las Clasificatorias, y reveló detalles de su encuentro con el jugador.

"El encuentro fue normal, donde pudimos hablar brevemente, pero los dos coincidimos en que la selección está por encima de todo, siempre lo he sostenido ese concepto y rápidamente se puso a trabajar, nos pusimos de acuerdo en todo y fue normal. Muy normal", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la razón para citar al volante de Colo Colo, declaró que "este es el momento, no tengo más argumentos, el resto son conjeturas".

"Cualquier opinión que den los jugadores, entrenadores o ustedes, y todo... siempre dije lo mismo, la selección está por encima de todo, no me importa absolutamente nada, no entro en conflicto con jugadores, colegas ni con ustedes, no es mi deber, mi deber es tratar de resolver lo mejor para la selección. Es el momento propicio en el caso de Vidal", manifestó.

"Podría haber sido antes, pero sucedió antes. Si ustedes recuerdan, tuvo algunos problemas físicos que hicieron que en algún momento en que pudo ser convocado, lamentablemente esos problemas físicos... por eso digo que es un momento propicio y lo consideramos de esa manera. No tengo más argumentos para extenderme en la respuesta", aportó.

"Sí claro... o sea, tiene todas las posibilidades, en caso de estar, de ser capitán. De mi parte no tendría problemas", dijo.

"Un jugador como Vidal en cualquier momento puede ser titular", sentenció.