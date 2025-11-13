Gattuso cargó contra la FIFA por formato de las Clasificatorias de la Conmebol

El técnico de Italia, Gennaro Gattuso, explotó en la previa del crucial duelo ante Moldavia y arremetió contra FIFA por lo que considera un desequilibrio en los criterios de clasificación al Mundial entre las distintas confederaciones, apuntando directamente a Conmebol.

"Ya lo hemos hablado, pero ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía... mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción", disparó Gattuso en conferencia de prensa, visiblemente molesto.

La frustración del técnico se da en un contexto de máxima tensión. Para clasificar de manera directa al Mundial 2026, Italia no solo necesita golear a Moldavia, sino que además depende de que Noruega, liderada por Erling Haaland, no le gane como local a la modesta Estonia. Un escenario poco probable que tiene a la "Azzurra" al borde de jugar nuevamente el Repechaje.

"El mayor arrepentimiento es ese: No clasificar directo. Definitivamente necesitamos revisar los criterios", profundizó Gattuso, quien en la fecha FIFA anterior ya había advertido que si no lograba la clasificación se mudaría "muy lejos de Italia".

El nerviosismo en Italia es total, ya que la selección no juega una Copa del Mundo desde Brasil 2014. Para las ediciones de 2018 y 2022, el equipo quedó eliminado precisamente en la instancia del Repechaje, el mismo fantasma que ahora vuelve a acechar al tetracampeón del mundo.