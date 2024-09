Gustavo Alfaro y duelo de Paraguay ante Brasil: No vamos a negociar la actitud

El entrenador Gustavo Alfaro, prometió que la selección de Paraguay jugará con actitud y compromiso este martes contra la de Brasil en partido de la octava fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

"No vamos a negociar la actitud y mañana vamos a jugar el partido con una ilusión tremenda porque volvemos a jugar en casa, volvemos a jugar con nuestra gente", dijo Alfaro en una conferencia de prensa.

El entrenador argentino, que debutó en la banca el viernes con un empate sin goles en Montevideo con Uruguay, elogió a la selección de Brasil, pero garantizó que sus convocados dejarán todo su talento y capacidad en la cancha.

"No podemos garantizar la victoria, menos con un rival de jerarquía como lo es Brasil, pero yo les aseguro que mañana no va a haber una pelota que un jugador paraguayo no vaya a disputar", dijo el exseleccionador de Ecuador y Costa Rica.

Se declaró optimista e ilusionado con el crecimiento del equipo y dijo que jugar bien y ganar a la Canarinha será la ratificación del bueno momento.

También destacó la importancia de ser "sólido defensivamente" para construir un equipo ofensivo, un componente que admitió será clave si la Albirroja aspira a clasificar al Mundial de 2026.

"Primero tenemos que tratar de garantizar solidez defensiva que nos permita tener cero en nuestro arco, que eso no quiere decir ser defensivos, y después tenemos que garantizar un gol compartido", señaló el entrenador.