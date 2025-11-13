Italia batió a Modalvia y quedó con mínima chance para la última fecha de las Clasificatorias

Italia venció en los últimos minutos a Moldavia por 0-2 este jueves en Chasinau y llegará con una mínima chance a la última fecha de las Clasificatorias de la UEFA para el Mundial de 2026.

Los goles fueron de Gianluca Mancini (88') y Francesco Esposito (90+2') en el Estadio Zimbru.

El cuadro dirigido por Gennaro Gattuso quedó con 18 puntos en el Grupo I, a tres del líder Noruega, el rival en la última fecha de las Clasificatorias, pero hay una diferencia de 17 goles a favor del cuadro escandinavo.

Por lo tanto, Italia, para lograr la clasificación directa a la cita planetaria, debe ganar el domingo con una ventaja por lo menos de nueve goles a Noruega en San Siro.

Cualquier triunfo por menos de nueve goles de ventaja, un empate o una derrota, dejará a los italianos en el repechaje de la UEFA, que se disputará en marzo.

Moldavia, por su lado, está último en el Grupo I, con solo un punto, y cerrará su participación en clasificatorias el domingo, ante Israel.