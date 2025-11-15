Kosovo se aseguró el repechaje tras vencer a Eslovenia

Kosovo venció por 0-2 a Eslovenia en el Estadio Stozice de Liubliana y se aseguró un lugar en la repesca en el camino hacia el Mundial 2026, aunque cuenta con opciones de terminar como primero del Grupo B.

Las plazas de clasificación de este cuarteto son cosa de Suiza y Kosovo, con Eslovenia y Suecia, a falta de una jornada para el final, están fuera de cualquier opción.

Kosovo, segundo en el grupo a tres puntos de Suiza, espera al conjunto helvético el martes, en el último encuentro. Necesita una goleada el grupo de Vedat Muriqi para acceder directamente, y por primera vez en su historia como estado independiente, a la fase final de un gran torneo. De lo contrario, irá a la repesca.

El cuadro de los Balcanes sumó su tercer triunfo en este recorrido con un partido que encarriló a los siete minutos con un gran gol del atacante Hoffenheim Fisnik Asllani, en una acción individual tras un pase de Mergim Vojvoda.

No desperdició la situación Kosovo, que amplió su ventaja en un autogol de Zan Karnicnik, que se interpuso en un centro largo, enviado por Florent Muslija, que acabó en un balón bombeado que superó por segunda vez a Jan Oblak.