Lionel Scaloni anticipó el cruce ante Bolivia: Tienen sus armas y es un rival a tener en cuenta

El seleccionador argentino Lionel Scaloni no ocultó su recelo ante el combinado de Bolivia y aseguró que será un duro desafío para el encuentro en el Monumental de Buenos Aires por la décima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"Tenemos el máximo respeto hacia Bolivia, vienen y juegan bien. No nos podemos confiar, en algún momento del partido ellos puedan tener la pelota gracias a sus cinco mediocampistas de buen pie. Tienen sus armas y es un rival a tener en cuenta", aseguró en conferencia de prensa.

Luego de eso, puntualizó que: "El viaje a Venezuela fue traumático y cansador, pero ya pasó y dentro de todo, fue positivo. No me preocupa no ganar por dos partidos. Es normal que todos quieran ganarnos. Creo que siempre fue así y seguirá pasando"

"Llevamos mucho tiempo compitiendo, jugando y tratando de inculcar en nuestra gente el sentido de pertenencia por esta camiseta. Al cabo del tiempo, creo que eso es lo más difícil del fútbol", concluyó.