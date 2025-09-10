Los memes que dejó el empate de La Roja ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias
Publicado:
Fotos Destacadas
Alan, el embajador de la Teletón 2025, cumplió un sueño y visitó el Monumental
Alexis Sánchez tuvo su presentación en el "Ramón Sánchez Pizjuán"
PDI y Migraciones fiscalizan situación de trabajadores extranjeros en la Vega Central
Fotos Recientes
El reencuentro de Ernesto Díaz Correa con Marcelo Bielsa tras el empate de Chile y Uruguay
Los memes que dejó el empate de La Roja ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias
Luis Javier Suárez brilló con cuatro goles en el triunfo de Colombia ante Venezuela en Maturín
La Roja empató sin goles ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias y en redes sociales los usuarios se desahogaron con memes que apuntaron contra Ben Brereton, Guillermo Maripán, el exDT Ricardo Gareca y el plantel en general, por la lamentable eliminación en la ruta al Mundial de 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados