El mediocampista chileno Felipe Loyola afirmó que esta última doble fecha clasificatoria al Mundial 2026, que se disputó con La Roja ya eliminada, fue vista por el plantel "como un inicio para para lo que viene, que será clasificar al mundial siguiente".

Asimismo, destacó el trabajo que lideró Nicolás Córdova como DT, asegurando que, en "pocos días de trabajo, pudimos llevar a cabo ciertas cosas y competimos a dos selecciones que son muy fuertes en Sudamérica".

