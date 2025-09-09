Síguenos:
Luis Javier Suárez brilló con cuatro goles en el triunfo de Colombia ante Venezuela en Maturín

Colombia cerró las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un sólido triunfo 3-6 sobre Venezuela en el Estado Monumental de Maturín. Luis Javier Suárez fue el autor de cuatro conquistas que permitieron lapidar el sueño de los locales por asistir a su primera cita planetaria.

