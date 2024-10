Maripán: Estamos a muerte con Ricardo Gareca

El capitán de la selección chilena en la caída ante Colombia, Guillermo Maripán, hizo una fuerte autocrítica y aseguró que el plantel está "a muerte" con el técnico, Ricardo Gareca.

"Estoy triste, no lo podemos ocultar, en este partido nos superaron en todos los ámbitos, es la realidad, nos vamos tristes, decepcionados", indicó en zona mixta del Estadio Metropolitano, donde la Roja perdió 4-0.

"Sabemos como es el fútbol, nos enfocamos en nuestro trabajo, y la gente que tiene que decidir, decidirá", apuntó sobre la situación del entrenador.

"Nosotros somos los primeros en generar la autocrítica, somos duros con nosotros, sabemos que no estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que mejorar. Hoy fuimos superados futbolísticamente y en actitud", declaró.

"Hay que seguir creyendo, lo dije la semana pasada, es un problema no solo de la selección sino que de también de país, hace tiempo dejamos de competir a nivel internacional, dejamos de exportar jugadores a Europa y ante selecciones que hacen un buen trabajo nos pasa la cuenta", siguió.

También apuntó que "nosotros siempre vamos a respaldar al entrenador que esté, los que tengan que decidir lo harán, pero estamos a muerte con Ricardo".

En lo que se refiere a la salida de Carlos Palacios, contó que "él solicitó salir por problemas personales, fue aceptada la solicitud y seguimos trabajando para este partido".

"Es un problema estructural. No sé cuántos jóvenes han salido a Europa en los últimos años, creo que fui uno de los últimos el 2017 y me he mantenido mucho tiempo, da un poco de tristeza, en Chile hay mucho talento, hay jóvenes que nos pueden ayudar, pero estructuralmente algo está pasando que no damos ese paso adelante, como otras selecciones, que todas las temporadas de mercado sacan jugadores a Europa", siguió.

"Es normal, nos superaron, todos vamos a reflexionar sobre lo que paso", complementó.