Martín Liberman defendió a Gareca: Chile tiene una camada de jugadores flojos

El rendimiento de la selección chilena en los últimos cuatro partidos de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 dejó un sabor amargo entre los hinchas, quienes han sido críticos de la gestión del técnico Ricardo Gareca, cuya llegada fue vista con buenos ojos a inicios de año.

Así las críticas han sido variadas en el medio, no obstante, en Argentina el "Tigre" encontró la férrea defensa del periodista Martín Liberman, quien le achacó la culpa a los jugadores.

"Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores", dijo.

"Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera", agregó en su canal de Youtube.

"No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genio que seas, el que juega es el futbolista, y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder", complementó.

Y luego ahondó: "El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. El equipo es espantoso, es un papelón, no tiene altura ni nivel", expresó.

"Chile es un espanto, es un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y está bien que así sea, porque es un muy mal equipo", cerró.