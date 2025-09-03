Messi se despide de su público ante una Venezuela necesitada de sumar

La selección argentina de fútbol, clasificada desde hace meses al Mundial 2026, recibe este jueves a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en partido histórico dado que será el último encuentro oficial de Lionel Messi con la 'Albiceleste' en su país.

Sin que aún se haya designado la sede de la próxima Copa América 2028, no habrá más partidos oficiales en suelo argentino hasta las Clasificatorias del Mundial 2034, lo que anticipa la despedida del capitán argentino, puesto que Argentina no tiene que jugarse la clasificación a la Copa del Mundo 2030 por albergar uno de los encuentros inaugurales.

El astro argentino de 38 años confirmó la semana pasada que el duelo ante Venezuela será su último partido como local en eliminatorias mundialistas, por lo que el choque de este jueves será su último encuentro oficial en casa.

"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga' en entrevista con Apple TV, cerrando así el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", añadió.

Venezuela, por su parte, llega al duelo de este jueves con la aspiración de seguir sumando puntos para lograr clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de una Copa del Mundo.

Tras caer en la última jornada ante Uruguay pero encadenar previamente triunfos ante Bolivia y Perú, la 'Vinotinto' ocupa actualmente el séptimo lugar en las Clasificatorias con 18 puntos y, de finalizar en esa posición, disputaría el repechaje para ingresar al Mundial.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista se ubican a cuatro unidades de Colombia, que marcha sexta y se estaría quedando con el último puesto de clasificación directa, y un punto por encima de Bolivia, octava en la clasificación y que busca arrebatarle su lugar en la repesca.

El partido se jugará a las 19:30 horas y tú lo podrás seguir a través de Cooperativa.cl

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y, Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres y Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.