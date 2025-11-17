La selección de Países Bajos consolidó su favoritismo para clasificar al Mundial 2026 con una goleada de 4-0 a Lituania que le permitió acabar líder del Grupo G de las Clasificatorias europeas.

Los neerlandeses llegaban igualados en puntos con Polonia, pero la diferencia de gol y la distancia de jerarquía con su rival les hizo festejar con tranquilidad, gracias a los goles de Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de penal), Xavi Simons (60') y Donyell Malen (62').

LEER ARTICULO COMPLETO