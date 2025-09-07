Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago10.5°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Países Bajos se complicó para vencer a Lituania en histórica jornada de Memphis Depay

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Pese a dominar el encuentro, Países Bajos se complicó más de la cuenta en su triunfo por 3-2 ante Lituania por las Clasificatorias europeas.

Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador histórico del seleccionado neerlandés al abrir la cuenta, pero los locales empataron antes del descanso. De todas formas, el propio Depay cerró el marcador completando su doblete en el segundo tiempo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados