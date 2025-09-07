Pese a dominar el encuentro, Países Bajos se complicó más de la cuenta en su triunfo por 3-2 ante Lituania por las Clasificatorias europeas.

Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador histórico del seleccionado neerlandés al abrir la cuenta, pero los locales empataron antes del descanso. De todas formas, el propio Depay cerró el marcador completando su doblete en el segundo tiempo.

