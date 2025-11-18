Panamá, Haití y Curazao hicieron historia en Concacaf y clasificaron al Mundial de 2026

Las selecciones de Panamá, Haití y Curazao hicieron historia este martes al sacar pasajes directos al Mundial de Norteamérica 2026, en el cierre de las Clasificatorias de Concacaf.

Los panameños, que tuvo en sus filas a Cecilio Waterman, campeón con Coquimbo Unido, celebraron su clasificación con un sólido 3-0 sobre El Salvador, quedando líderes del Grupo A, con 12 puntos.

Los goles para los canaleros fueron de César Blackman (17'), Eric Davis (45+4') y José Luis Rodríguez (85'), que dieron a Panamá la posibilidad de asistir a su segunda Copa del Mundo. La primera vez fue en Rusia 2018.

En el Grupo B, Haití logró terminar puntero con 11 unidades, tras batir por 2-0 a Nicaragua, el seleccionado que dirige el chileno Marco Antonio Figueroa, eliminado en el último lugar.

Los haitianos también recibieron una mano de Costa Rica, que empató con el cuadro dirigido por Reinaldo Rueda, Honduras, el otro aspirante a clasificar directo al Mundial, que finalizó segundo, con nueve unidades.

Para Haití, será el regreso a una Copa del Mundo después de 52 años, tras su participación en el Mundial de Alemania Federal en 1974.

Y el en Grupo C, el encargado de hacer historia fue Curazao, que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, tras igualar sin goles con Jamaica.

El equipo neerlandés terminó con 12 puntos, uno más que los "Reggae Boyz", que como consuelo se quedaron con uno de los cupos al repechaje intercontinental, como el mejor segundo lugar de las clasificatorias, con 11 unidades.

El otro cupo del repechaje correspondiente a Concacaf quedó en manos de Surinam, igualado en puntos y diferencia de gol con Honduras, pero con más anotaciones que el equipo dirigido por Reinaldo Rueda en las Clasificatorias.

Surinam pudo entrar al repechaje gracias al autogol de autogol de Nicolás Samayoa en la derrota por 3-1 ante Guatemala.

Clasificados al Mundial

Panamá

Haití

Curazao

Clasificados al repechaje