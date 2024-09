Paraguay derrotó a Brasil y se alejó de Chile en las Clasificatorias

En el cierre de la octava fecha de las Clasificatorias, Paraguay mostró solidez para vencer a Brasil por 1-0 y saltar a la séptima posición de la tabla, tomando distancia de la selección chilena.

De inicio la "Canarinha" se hizo con el control del balón, pero no pudo generar peligro ante la potente defensa de la Albirroja, que hizo daño en un par de ocasiones gracias al contrataque.

En medio de disputas por el balón y despejes cayó el único gol del encuentro, gracias a un genial remate de Diego Gómez desde fuera del área al minuto 19 de juego.

DIEGO GOMEZ SCORES HIS FIRST GOAL FOR PARGAUAY AND GIVES THEM THE LEAD AGAINST BRAZIL!!! 🇵🇾🇵🇾🇵🇾 pic.twitter.com/IQ4jNkseAt