Presidente de Confederación Brasileña destrozó a Garay por el penal que cobró ante Bolivia

El árbitro chileno Cristian Garay fue blanco de duras críticas por parte del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien lo mencionó en su análisis de la caída por 1-0 del "Scratch" ante Bolivia en el estadio El Alto, resultado que le permitió a los altiplánicos obtener el cupo al repechaje en el cierre de la Clasificatorias 2026.

La molestia del dirigente, quien también apuntó a los efectivos de seguridad y a la dificultad que supone jugar en altura, radicó principalmente en el decisivo penal que cobró el juez con apoyo del VAR, y que terminó en el solitario gol de Miguel Terceros (45+4').

[VIDEO] El comentado penal que cobró Garay a favor de Bolivia, clave en el desenlace de las clasificatorias #Cooperativa90 https://t.co/cSJjuPhpN8 pic.twitter.com/g2bm3vBFUa — Cooperativa (@Cooperativa) September 10, 2025

"Lo que pasó aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde que llegamos fue un completo antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los recogepelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre", disparó el directivo.

En la misma línea, Xaud recalcó que "no es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha. Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar; es absurdo".

Por su parte, el director de selecciones de Brasil, Rodrigo Caetano aseguró que "nunca habíamos visto algo así. Obviamente, haremos lo que tengamos que hacer, que es quejarnos y protestar ante la Conmebol. Pero sabemos que esto no tiene ningún efecto práctico. Después del penal, no hubo más juego. Nos preparamos sabiendo que así sería".

Pese a todo, Caetano admitió que "Bolivia tiene sus méritos, pero tenemos que mejorar nuestro fútbol" para afrontar la altura. "Es muy posible que sea casi un deporte diferente el que se juega aquí", concluyó.

La molestia del seleccionado brasileño ya se había manifestado en la cancha a través de su entrenador Carlo Ancelotti, quien abordó a Garay en el túnel rumbo a camarines para reclamar por el cobro.