Ricardo Gareca: No voy a perder las esperanzas mientras me den los números

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la incómoda situación que vive la Roja en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas, y aseguró que más allá de lo que ocurra con el partido de este martes ante Bolivia, él no perderá las esperanzas en acceder al Mundial en tanto le den los números.

En conferencia de prensa, el DT argentino fue consultado por la frase: "Si Chile no vence a Bolivia, no va al Mundial", y en su respuesta el "Tigre" fue claro.

"Es una opinión del periodismo. Y así como es difícil que yo me ponga en su lugar, es difícil que usted se ponga en mi lugar, porque hay que estar capacitado, haber estudiado. Y para estar en el lugar que estoy yo, manejar jugadores de fútbol, es complicado", dijo de entrada.

"Se puede opinar, pero lo importante es qué opinamos de nosotros mismos. Yo no me voy a oponer a cómo opina usted o sus colegas opinan, pero yo no voy a perder las esperanzas mientras me den los números, y esto es independiente de lo que pase mañana", añadió.

"Yo la peleo, y sé que los jugadores a quienes yo represento, sé que la pelearán a muerte porque ese es el mensaje que transmitimos. Yo no bajo los brazos mientras esté la posibilidad de estar", complementó