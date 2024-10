Ricardo Gareca: Vidal tiene las puertas abiertas en la selección

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, aseguró que pese a las críticas que ha recibido de parte de Arturo Vidal, el volante de Colo Colo tiene las puertas abiertas en la Roja.

"Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas. Ni aún los jugadores que ustedes puedan llegar a pensar que puedan tener un conflicto conmigo por algo. No me puedo dar el lujo de mezclar cuestiones personales mías y llevarlas a una decisión de la selección. No me interesa", dijo Gareca en la previa del duelo que el combinado nacional jugará este martes ante Colombia en Barranquilla.

"Lo único que priorizo es la salud del país deportivo. Jamás me pondré a discutir con colegas, jugadores o con ustedes, porque estoy en un cargo que tiene que ver con los intereses de un país", añadió antes de referirse en concreto al bicampeón de América.

"Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera tiene las puertas abiertas... No me importa, son opiniones y en cualquier momento puede estar convocado. No le doy un sentido negativo a lo ocurrido, lo único que me interesa es que la gente sepa que el grupo está bien, entero para sacar este partido adelante", expresó.