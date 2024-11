Ricardo Gareca y tardías susticiones: No veíamos motivo para hacer los cambios

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, explicó en conferencia de prensa su determinación de realizar modificaciones en el empate ante Perú recién en los descuentos del segundo tiempo, algo que recibió variadas críticas.

"No hicimos cambios... ¿Por qué llegaron sobre el final?, fue porque veíamos bien al equipo. A veces uno tiene la urgencia o necesidad de hacer cambios y cuando uno ve bien al equipo en general, en este caso no veíamos motivo para hacerlos", explicó.

En esa línea, el DT argentino sostuvo que "recién sobre el final vimos alguna molestia o algún cansancio y lo pudimos hacer -los cambios-, pero veíamos tan bien al equipo, que respondía, y cuando Perú empezó a hacer modificaciones, fue cuando Chile se sintió más cómodo, salvo los últimos segundos en una pelota para de Perú y todo lo que nos tocó vivir a través del penal, que genera una angustia y terminó siendo offside".

"Lo importante es ver que los jugadores soportaron bien el partido, que al equipo lo veíamos bien como para hacer modificaciones en un partido caliente, difícil", sentenció.

Siguió explicando sus razones, apuntando que "entiendo que se está muy acostumbrado a los cambios, veíamos que el equipo estaba bien y cuando hablaba con alguno de mis colaboradores, les preguntábamos cómo estaban a los jugadores y los veíamos bien".

"En ese aspecto, más allá que entiendo la necesidad de ganar y la desesperación de la gente, cuando uno ve una posibilidad de ver al equipo bien y que era cuestión de tratar de acelerar en los últimos metros, no lo pudimos hacer, pero vale la inquietud", agregó el DT.

"A lo mejor con la introducción de algunos muchachos se pudo dar, no es que uno no le tenga fe ni confianza, pero veíamos bien al equipo, manejando la pelota, moviendo a Perú"

Al adiestrador de la Roja le consultaron sobre cómo vio a Arturo Vidal en su regreso a la selección chilena y manifestó que "tuve una percepción buena de él, de cómo rindió y se adaptó rápidamente al grupo. La primera charla que tuvimos le dije que esta es su casa por sobre todas las cosas, que se sintiera tranquilo, cómodo, y él se sintió cómodo en el campo de juego con los muchachos".

"Hicimos una actuación como para ganar el partido, pero lamentablemente no lo pudimos hacer", explicó.

Pidió apoyo ante Venezuela

Gareca también postuló, dirigiéndose a la hinchada de Chile, que "ojalá que sigan creyendo, no pierdan la fe, que en el Nacional nos reciba una multitud porque necesitamos contar con ellos".

"A nadie le gusta ver a Chile en la situación en que está, pero juntos, si estamos unidos, podemos sacar adelante un partido difícil que se viene, pero podemos a lo mejor terminar el año de una mejor manera. Tenemos la convicción que podemos pelear la posibilidad de ir sumando en la tabla e ir escalando. En estos momentos tenemos que ir paso a paso y tenemos que sacar adelante el partido con Venezuela", siguió.

"Vinimos a buscar los tres puntos, no se pudo, pero en cierta manera me reconforta no el resultado, sino que por lo menos pude salir de la sequía de no obtener los resultados, una selección de la importancia de Chile con la expectativa que me genero permanentemente, encima con lo que nos tocó vivir sobre el final del partido, digamos que es un aliciente que me lleva a no perder la fe, a estar convencido de lo que estamos haciendo", valoró.

"El convencimiento que tengo es que Chile es una selección muy importante, está en una situación incómoda, pero haremos lo posible, estoy seguro que Chile va a levantar e iremos mejorando partido tras partido", apuntó.

"Vemos bien a los muchachos, Chile tiene futuro, por lo menos para nosotros. Es cosa que cada vez adquieran más roce internacional, esta clase de partidos sirve muchísimo, tuvimos a Pizarro, Loyola, Aravena y son muchachos realmente que nos van a potenciar, que su juventud y todavía con más perspectiva, vemos que hicieron un partido aceptable. Vamos a analizar la posibilidad de llamar a alguien más, veremos cómo lo manejamos ese tema", continuó.

Para cerrar, dijo que "en cada partido salimos a ganar. En cada Clasificatoria hay jugadores con historia enorme, pero tenemos que salir a ganar el partido. Este martes ojalá podamos contar con un apoyo masivo y que la gente esté encendida. La tenemos que encender en el campo de juego, ojalá podamos contar con un estadio lleno".