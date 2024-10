Scaloni por Bielsa: No es momento de echar leña al fuego

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado respecto a la polémica que se vive en la selección uruguaya en torno a las actitudes de Marcelo Bielsa con el plantel charrúa.

Y si bien el trasandino no quiso profundizar, sí dejó su experiencia con quien fuera DT de la Roja.

"Me dijiste que no me quieres pedir una opinión", dijo Scaloni de entrada y luego agregó: "Ah, sobre Marcelo. No, yo qué voy a opinar de Bielsa. Siempre conmigo estuvo bien, pero bueno".

"No es momento de echar leña al fuego y ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, del fútbol uruguayo, de la selección, porque tenemos grandes amigos y nada más nosotros no somos nadie para opinar", añadió.