Se sumaron tres de Sudamérica: Las selecciones clasificadas al Mundial 2026
Publicado:
Este jueves se sumaron tres selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial 2026: Colombia, Uruguay y Paraguay, estas dos últimas en lo que será su estreno en este torneo. Dichos seleccionados se suman a la clasificadas Argentina, Japón, Nueva Zelanda Irán, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania, Brasil, Ecuador. además de los anfitriones Canadá, Estados Unidos, México.
