Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.8°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Se sumaron tres de Sudamérica: Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este jueves se sumaron tres selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial 2026: Colombia, Uruguay y Paraguay, estas dos últimas en lo que será su estreno en este torneo. Dichos seleccionados se suman a la clasificadas Argentina, Japón, Nueva Zelanda Irán, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania, Brasil, Ecuador. además de los anfitriones Canadá, Estados Unidos, México.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados